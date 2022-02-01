Настя Лоренц показала свою силу!

На днях в Москве завершился чемпионат России по пауэрлифтингу. Представительница Чувашии Анастасия Лоренц оставила всех соперниц позади.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов со всей страны. Золотую медаль подопечная Вячеслава Кострюкова завоевала в экипировочном жиме, сообщили в Минспорта Чувашии. Выступая в весовой категории до 63 кг, Анастасия подняла штангу весом 155 кг. Серебряную награду завоевала представительница Архангельской области Виктория Юльцова, а «бронзу» — Даниела Колесник из Хакасии. Также Анастасия Лоренц заняла второе место в абсолютном зачете национального чемпионата.