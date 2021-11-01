Представительница Чувашии завоевала три «золота» на первенстве России по тяжелой атлетике

В эти дни в Грозном проходит первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров. Отличный результат на соревнованиях показала представительница Чувашии Полина Андреева – в весовой категории до 49 кг подопечная Геннадия Иванова в упражнении рывок подняла штангу весом 71 кг, а в толчке – 90 кг. По отдельным результатам двух дисциплин и в общей классификации с суммой 161 кг Полина Андреева завоевала три золотые медали! Второе место по сумме двух упражнений заняла Елизавета Жаткина из Красноярского края, а третье у Виктории Шестопаловой из Ставропольского края.
Опубликовано: 3 ноября 2021 г.
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