Саша подняла «серебряную» штангу

Представительница Чувашии Александра Козлова заняла второе место в весовой категории до 64 кг на чемпионате России по тяжелой атлетике, который на днях завершился в Ханты-Мансийске.

В соревнованиях приняли участие 323 спортсмена из 55 регионов. Награда Александры Козловой не первый успех для республиканской школы тяжелой атлетики на турнире — о серебряной медали Ирины Баймулкиной в весе до 49 кг «СЧ» уже рассказывала.

Соревнования для Александры Козловой сложились достаточно удачно — представительница Чувашии в рывке смогла поднять штангу весом 91 кг, а в толчке — 111 кг. В общей сумме подопечная наставника Геннадия Иванова показала результат 202 кг.

Золотую медаль завоевала представительница Москвы Ольга Те с результатом 209 кг, а «бронза» на счету Софьи Богачевой из Свердловской области, поднявшей по сумме двух упражнений 171 кг.

Свои силы в весовой категории 64 кг попробовала еще одна представительница Чувашии — Наталья Шайманова. Спортсменка могла завоевать медаль в общей классификации, но две неудачные попытки в рывке не позволили ей подняться на пьедестал почета. По итогу соревнований Наталья Шайманова с результатом 198 кг заняла 4 место.

У мужчин цвета нашей республики защищал Александр Мышов, выступавший в весовой категории до 67 кг. Спортсмен до определенного момента без проблем поднимал штангу, но последняя попытка в толчке ему не удалась… В итоге Александр Мышов занял 4 место в турнирной таблице с результатом 273 кг.