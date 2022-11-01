В Чебоксарах прошел турнир по гиревому спорту на призы газеты «Хыпар»

Тяжела победная гиря

На днях в спортивном зале Центра развития маунтинбайка состоялся 37-й Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы газеты «Хыпар». Спортсмены ответственно готовились к соревнованиям…

Всего в турнире приняли участие порядка 200 гиревиков из 16 регионов России. Награды соревнований разыгрывались в различных возрастных категориях — от юношей и девушек до ветеранов.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Турнир имеет солидный возраст — проводится уже в 37-й раз, и с каждым годом его популярность только возрастает. Увеличивается количество регионов-участников, что очень приятно. Мы всегда рады видеть лучших гиревиков со всей страны в нашей гостеприимной республике».

Спортсмены нашей республики добились серьезных успехов — у юношей до 18 лет победу одержал Александр Герасимов, толкнувший две гири по 24 кг 130 раз. В сумме многоборья Александр набрал 155 очков. А среди представительниц прекрасной половины человечества 18-40 лет титул абсолютной чемпионки завоевала Анастасия Немова-Александрова, которая в 2020 году стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира.

Звездный состав на помосте Центра развития маунтинбайка собрался у мужчин в весовой категории свыше 95 кг. За призы в весе боролись многократный победитель турнира Егор Демышев из Кирова, представитель Чувашии Александр Павлов, который в своей карьере уже показывал хорошие результаты на престижных стартах. В итоге гиревики заняли второе и третье места соответственно. Им не удалось навязать конкуренцию действующему чемпиону мира Ивану Маркову из Санкт-Петербурга, который толкнул две гири 32 кг 163 раза, набрав в сумме двоеборья 275,5 балла.

Также отличные результаты показали ветераны гиревого спорта Чувашии. Первые места в своих весовых категориях заняли: Наталья Тарасова, Алевтина Евграфова, Наталья Кузьмина, Вениамин Прокопьев, Сергей Калашников, Константин Кусаинов, Ильгизар Махмутов, Николай Васильев.