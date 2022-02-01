Тяжелоатлетки кубок не выиграли, но россыпь медалей завоевали

Недавно в Орле завершился кубок России по тяжелой атлетике. Представители Чувашии показали хорошую спортивную форму и привезли домой много медалей.

В весе до 67 кг среди мужчин «серебро» завоевал наш спортсмен Александр Мышов. В сумме двоеборья он поднял 280 кг (рывок — 124 кг, толчок — 156 кг), сообщили в Минспорта Чувашии.

Еще одна представительница чувашской школы тяжелой атлетики Александра Козлова поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 59 кг. Ее результат по сумме упражнений — 200 кг (рывок — 90 кг, толчок — 110 кг). Третье место в этом же весе заняла другая спортсменка из Чувашии Наталия Шайманова, которая смогла поднять в сумме 196 кг (рывок — 86 кг, толчок — 110 кг). Поддержала медальный почин землячек Полина Андреева. В весе до 49 кг она подняла 167 кг (рывок — 77 кг, толчок — 90 кг) и заняла второе место.

Бронзовую награду завоевала Любовь Мышова, выступившая в весе до 45 кг. Представительница Чувашии показала в сумме двоеборья 135 кг (рывок — 60 кг, толчок — 75 кг).