Полина Андреева завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике

«Золото» за шесть подходов

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 3 — представительница Чувашии Полина Андреева завоевала золотую награду международного турнира по тяжелой атлетике на призы Федерации тяжелой атлетики Беларуси. Соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет на днях завершились в Минске.

Подопечная Геннадия Иванова продемонстрировала хороший уровень физической подготовки в весовой категории до 49 кг, в которой выступило 11 спортсменок. В сумме двоеборья Полина подняла 166 кг (75 кг в упражнении «рывок» и 91 кг в упражнении «толчок»).

Заслуженный тренер России Геннадий Иванов прокомментировал выступление Полины Андреевой на международном турнире в Беларуси и рассказал о дальнейших планах спортсменки корреспонденту «СЧ».

«Соперницы навязывали серьезную борьбу, особенно спортсменка из Красноярского края Елизавета Жаткина. Полина в «рывке» обыграла ее на три килограмма и своими успешными подходами в толчке вынудила рисковать последним подходом. Но в итоге Елизавета не смогла, и Полина выиграла «золото»!» — поделился эмоциями тренер. — Все шесть подходов на турнире Полина выполнила успешно — какие к ней могут быть вопросы? Она выступила отлично!»

Какие планы у Полины Андреевой на будущее? После небольшого десятидневного перерыва Полина поедет на тренировочный сбор в подмосковный город Руза для подготовки к первенству России среди юниоров и юниорок по тяжелой атлетике до 20 лет.