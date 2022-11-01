Батыревская земля встретила звездных гиревиков

Недавно в спортивном зале Батыревского агропромышленного техникума прошел традиционный турнир по гиревому спорту памяти многократного чемпиона и рекордсмена Чувашии Федора Моисеева. Всего в состязаниях выступили порядка 80 гиревиков из Чувашии, Ульяновской и Самарской областей.

Федор Петрович при жизни был не только успешным спортсменом, но и прекрасным человеком. Он неоднократно одерживал победы на чемпионатах Чувашии, всероссийских состязаниях, а также устанавливал региональные рекорды.

В память об этом выдающемся человеке в нынешнем году проводился 29-й по счету турнир, на котором выступили шесть чемпионов мира: Олег Щербин (Самарская область), Анастасия Немова (Козловский район), Алексей Иванов (Чебоксары), Александр Павлов (Яльчикский район), Владимир Понихидкин (Канаш), Борис Глинкин (Батыревский район) и Владимир Притуленко (Алатырский район).

«Я участвовал во всех предыдущих турнирах и каждый раз приезжаю на батыревскую землю с теплой душой. Это не только спортивное соревнование, но и прежде всего встреча друзей и единомышленников, — поделился своими эмоциями 23-кратный чемпион мира Владимир Понихидкин из Канаша.

По итогам соревнований определились победители в различных возрастных категориях — призерам турнира вручили заслуженные медали и дипломы, а гиревики, которые не добрались до наград, получили памятные футболки и календари.