Более 20 населенных пунктов смогут претендовать на участие в конкурсе Ростуризма

До 31 марта семь муниципалитетов Чувашии представят полный комплект документов для участия в конкурсе «Туристический код центра города». В Ростуризме намерены отобрать 12 заявок в 2022 году, ещё 40 – в 2023.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии подчеркнул, что самые большие шансы одержать победу в конкурсе — у Чебоксар. Остальным муниципалитетам предстоит готовиться к предстоящим этапам. Сейчас формируется список населенных пунктов, которые могли бы участвовать в отборе проектов в 2023 году.

«До конца недели необходимо определить перечень муниципалитетов, и главы администраций узнают, кто сможет стать участником проекта. Также в ближайшее время необходимо подготовить типовые решения и провести с потенциальными участниками работу. В этой работе может принять участие и Агентство территориального развития», — подчеркнул Глава Чувашии.

Для муниципалитетов участие в федеральном конкурсе – это возможность получить дополнительное финансирование на повышение привлекательности городов. «Когда есть желание у муниципалитетов участвовать в конкурсах, тогда появляется желание и помогать», — отметил Олег Николаев.

К подготовке материалов для участия в конкурсе и создания единого бренда Чувашии готов подключиться институт территориального развития. Минэкономразвития республики разработает методические рекомендации.