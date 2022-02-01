В Правительстве страны обсудили вопросы горячего питания школьников

На этой неделе заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова провела расширенное заседание рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов. Как сообщают на официальном сайте Правительства России, в заседании в формате ВКС приняли участие руководители всех регионов. С докладами выступили министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, Глава Республики Мордовия Артем Здунов, Глава Чувашской Республики Олег Николаев и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алена Аршинова.

«В Чувашии сто процентов учеников начальной школы обеспечены горячим питанием, — сообщил на заседании Глава республики Олег Николаев. — В прошлом году мы пошли чуть дальше и теперь обеспечиваем детей из малоимущих семей двухразовым горячим питанием. На эти цели в прошлом году мы выделили 75 миллионов рублей из регионального бюджета, в этом году — 120 миллионов — для того, чтобы охватить примерно 12 тысяч детей, которые живут в таких семьях».

СПРАВКА «СЧ» По поручению Президента страны с 1 сентября 2020 года поэтапно реализуются мероприятия по организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов. С этой целью из федерального бюджета регионам предоставляются субсидии.

При этом средства могут быть направлены на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов только в тех школах, где для этого созданы условия, соответствующие требованиям к организации питания, сообщают на сайте Правительства РФ. В остальных случаях горячее питание должно быть обеспечено за счет средств региона до момента устранения всех имеющихся нарушений.

Как было отмечено на заседании, основная проблема школ, где должных условий по организации питания еще не создано, — пищеблоки и устаревшее оборудование. Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать программа капитального ремонта школ, которая реализуется с этого года по поручению Президента страны. Проводимые в рамках программы мероприятия позволят улучшить условия для обеспечения горячим питанием школьников.

Чувашской Республике на капремонт школ из федерального бюджета выделено 2,3 млрд рублей. На эти средства, информирует пресс-служба Администрации Главы Чувашии, будет полностью отремонтирована 31 школа из 15 муниципалитетов: 12 — в 2022 году, 1 — в 2023 году и 18 (в 2 этапа) — в 2022-2023 годах. А до 31 марта объявлен дополнительный отбор, и Чувашская Республика планирует в нем участие еще по 22 образовательным организациям.

«Аналогичная программа капремонта уже действует в республике начиная с прошлого года, — отметил Олег Николаев. — В прошлом году мы охватили капитальным ремонтом 53 образовательных учреждения. И программа, которая с этого года стартовала по инициативе Президента России, — это существенная поддержка для нас. При этом наработанный опыт позволит нам в этом году нивелировать многие сложности в ходе производства строительно-монтажных работ: как в части маршрутизации обучения детей, так и в части обеспечения горячим питанием младшеклассников».

Глава Чувашии также подчеркнул, что республика готова и дальше активно участвовать в программах развития и делиться опытом с коллегами.