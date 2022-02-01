В Чувашском госуниверситете стартовала череда праздничных событий

Две пятерки в юбилейной дате

«Имя — Университет, год рождения — 1967, где прописан — в Чебоксарах»… Под таким оригинальным заголовком накануне нового учебного 1967 года в «Советской Чувашии» вышла серия материалов, посвященных созданию в республике Чувашского государственного университета. На несколько дней уникальная подшивка газет, которую редакция бережно хранит в своем архиве, временно перекочевала в старейший корпус вуза, и не куда-нибудь, а на стол самого первого ректора ЧГУ Семена Сайкина. Тяжелый экспонат перенесли из Музея истории университета по важнейшему поводу — 1 февраля в учебном заведении стартовали мероприятия, посвященные 55-летию вуза…

«Селфи» с Ильей Ульяновым

Не просто посидеть, но и сфотографироваться за столом первого руководителя главного университета республики, почитать, что писали спецкоры «СЧ» об открытии вуза 55 лет назад, в минувший вторник могли студенты вуза, преподаватели, а также именитые выпускники. Среди них, например, руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров и нынешний ректор ЧГУ Андрей Александров, который лично знал заслуженного деятеля науки Семена Федоровича Сайкина.

Эффектное «селфи» можно было сделать рядом с фигурой педагога-демократа Ильи Николаевича Ульянова, имя которого, кстати, было присвоено вузу постановлением Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1967 года. Только ради эксклюзивного снимка на пару секунд фотографирующиеся снимали защитные маски, в остальном встреча проходила исключительно с соблюдением всех мер безопасности.

На первом этаже корпуса развернулась фотовыставка «История и современность».

С летописью вуза гостей знакомила заведующая музеем истории ЧГУ Ольга Галошева. Среди особо ценных фото она показала журналистам снимок от 1 сентября 1967 года, когда на площади Ленина (нынче площадь Республики) прошел митинг, посвященный открытию университета. Вглядываясь в лица на фотографиях, студенты подмечали — тогда молодежь казалась более взрослой и серьезной, что, по словам Ольги Николаевны, неудивительно, ведь молодые люди в те времена часто поступали в вуз не со школьной скамьи, а уже работая на производстве.

«Думаю, молодежь тогда ставила большие цели и, пожалуй, больше, чем сейчас, ценила возможность учиться, получать высшее образование. Мы тоже целеустремленные, но немного другие, может, менее сосредоточенные на чем-то одном, но более позитивные, готовые постигать новое», — поделилась впечатлениями студентка медицинского факультета, командир медотряда «Вита» Яна Михайлова. Девушка довольна, что поступила в ЧГУ, поскольку университет для нее — это интересные люди, сильные преподаватели и заботливое отношение к студентам…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Являясь выпускником экономического факультета, могу с уверенностью сказать, что образование, полученное в ЧГУ — база для успешного профессионального будущего его выпускников. Для этого университет внедряет инновационные образовательные программы, претворяет в жизнь масштабные научно-исследовательские проекты, взаимодействует с ведущими организациями, что позволяет готовить настоящих профессионалов». Из видеоприветствия

Выпускники об альма-матер

«В нашей юбилейной дате — две пятерки, что очень символично, когда речь идет об образовательном учреждении», — подчеркнул ректор Андрей Александров уже на брифинге в зале ученого совета. И напомнил, что за 55 лет вуз подготовил 128 тысяч специалистов, которые нашли себя в самых разных областях деятельности, и не только в России, но и за рубежом.

Взять хотя бы участников круглого стола, который вполне можно было бы называть своеобразной встречей выпускников разных лет. Так, тепло высказался об университете министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров — выпускник исторического факультета ЧГУ 2001 года.

«Чувашский госуниверситет для меня является альма-матер, — сказал министр. — Это родной вуз, который вложил в нас знания, энергию, желание профессионально расти и развиваться и добиваться новых вершин». По словам Дмитрия Анатольевича, все, что есть сегодня в университете — многотысячная армия студентов, кафедры, факультеты, современные лаборатории, гранты, признание на российской и международной аренах — результат многолетних трудов, кропотливой работы, которую вел вуз на протяжении многих десятилетий.

Поделился министр и воспоминаниями о студенческих годах: «Как и многие студенты, мы принимали активное участие в студвеснах, КВН. Но мне больше всего нравился театр, который был на соседнем с нами филологическом факультете. Часто для исполнения ролей не хватало парней, потому как на филфаке в основном учились девушки, поэтому нас, историков, активно вовлекали в постановки…»

О студенческой поре рассказал и самый «опытный» выпускник вуза — 78-летний кандидат технических наук, доцент ЧГУ Евгений Егоров, окончивший электромеханический факультет, которого, между прочим, в университете никогда и не было. И тут нет ошибки. Все дело в том, что факультет существовал в Волжском филиале Московского энергетического института, который открылся в Чебоксарах в 1962 году. И именно на его базе потом был основан Чувашский госуниверситет. Поэтому у Евгения Григорьевича диплом «особенного» образца.

Родному вузу он посвятил большую часть своей трудовой жизни, а поэтому университет для него как второй дом. Много лет Егоров заведует кафедрой электрических и электронных аппаратов и, несмотря на солидный возраст, по сей день ведет занятия у студентов. Невозможно не отметить и необыкновенное чувство юмора ветерана. «Сегодня студенты тоже хорошие, даже более шустрые. Но… списывать я им не даю», — весело заметил он.













О современных возможностях вуза, который за годы существования получил колоссальное развитие, говорили молодые коллеги. Доцент кафедры общей, неорганической и аналитической химии, обладательница гранта Президента страны Анастасия Алексеева увлеченно рассказала о научных проектах и полезных разработках, которые в будущем обязательно найдут применение. Выпускник электротехнического факультета и преподаватель ЧГУ Иван Иванчин — руководитель направления по перспективным исследованиям НПП «Экра», не без гордости заметил, что основная часть сотрудников «Экры» — выпускники Чувашского госуниверситета, а потому наукоемкое предприятие заинтересовано в сотрудничестве с вузом. И уже обращаясь к студентам, посоветовал усерднее трудиться и получать знания.

Но, пожалуй, самый знаменитый из выпускников вуза — это Глава Чувашии Олег Николаев. И хотя он сам не смог быть на встрече, но прислал свое видеоприветствие, в котором не только поздравил университет, но и запустил обратный отсчет дней, оставшихся до начала юбилейного учебного года. Кстати, в режиме реального времени таймер теперь отображается на главной странице официального портала ЧГУ. Также на юбилейном сайте вуза все желающие могут напрямую поздравить вуз и разместить свои пожелания.

Ждут добрые дела и покорение вершин

Не случайно ректор вуза акцентировал внимание на цифре 55. Так, одним из первых мероприятий в череде праздничных событий станет волонтерская акция «55 добрых дел». Спортклуб ЧГУ вручит 55 знаков отличия ГТО студентам и сотрудникам, сдавшим нормативы. Студсовет проведет конкурс видеороликов «55 посланий университету будущего».

На одной из покоренных вершин туристы водрузят флаг Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Самым массовым и зрелищным мероприятием станет «Марафон для всех», маршрут которого пройдет по исторической части Чебоксар. К изданию готовится традиционная монография, посвященная истории и юбилею вуза. Всего же, как сообщил журналистам Андрей Александров, намечено порядка 150 разных мероприятий. Конечно, вуз позаботится и о том, как провести все запланированное с учетом эпидемиологической обстановки.

«Событий предстоит много. Но все реализуемо, если следовать принятым правилам — это дистанция, обработка рук, масочный режим и так далее. К тому же университет у нас большой, будем проводить мероприятия на разных площадках, что-то организуем в онлайн-формате, — успокоил ректор ЧГУ. — И все же мы не теряем надежды, что со временем ситуация наладится, и мы проведем наш юбилейный год так, как и запланировали, полноценно, ярко и насыщенно».