Технопарки «АБАТ» и «Машзавод» начнут работу в этом году

Перспективы промышленных технопарков в Чувашии обсудили с предпринимателями заместитель председателя правительства Чувашии Дмитрий Краснов и исполняющий обязанности руководителя Минпрома республики Александр Кондратьев.

В Чебоксарах в этом году должны начать работу две бизнес-площадки: частный промышленный технопарк «АБАТ» и индустриальный технопарк «Машзавод».

Под единым брендом «АБАТ» планируется объединить производства импортозамещающего профессионального кухонного оборудования, аналогов которых на сегодня в России нет. Это, в частности, аппараты для заморозки продуктов, техника для торговли и общественного питания, моечные машины… Здесь же будут оказывать услуги прототипирования (первоначальная разработка технических моделей и макетов будущей продукции). Потенциальным резидентам «АБАТа» будет где развернуться: площадь земельного участка нового технопарка составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Еще одно его преимущество — обеспеченность коммунальной и транспортной инфраструктурой: расположен технопарк на Базовом проезде Чебоксар.

Другой технопарк, «Машзавод», прописавшийся рядом с одноименным предприятием, будет сориентирован на производства в области машиностроения и обработки металлов.

«Создание промышленных технопарков — перспективная задача региона. Это новые рабочие места и потенциальные инвесторы, — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов. — На реализацию проектов «АБАТ» и «Машзавод» запланированы субсидии из федерального бюджета — это порядка 500 миллионов рублей на 2 года, софинансирование из республиканского бюджета составит 5 миллионов рублей. Мы поддерживаем инвесторов, которые готовы создать площадки для реализации новых проектов».

В Минэкономразвития и Минпромэнерго Чувашии составлена дорожная карта создания частных технопарков. Не исключено, что в перспективе в республике появятся новые точки промышленного роста.

Кстати

По всей России в прошлом году было одобрено 9 заявок на создание технопарков, сообщают в Минэкономразвития республики. И две из них — из Чувашии.

Дмитрий Ковалев