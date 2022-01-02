Технопарки «АБАТ» и «Машзавод» начнут работу в этом году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чебоксарах производят профессиональное кухонное оборудование для кафе, ресторанов и даже школьных пищеблоков. Фото автора

Перспективы промышленных технопарков в Чувашии обсудили с предпринимателями заместитель председателя правительства Чувашии Дмитрий Краснов и исполняющий обязанности руководителя Минпрома республики Александр Кондратьев.
В Чебоксарах в этом году должны начать работу две бизнес-площадки: частный промышленный технопарк «АБАТ» и индустриальный технопарк «Машзавод».
Под единым брендом «АБАТ» планируется объединить производства импортозамещающего профессионального кухонного оборудования, аналогов которых на сегодня в России нет. Это, в частности, аппараты для заморозки продуктов, техника для торговли и общественного питания, моечные машины… Здесь же будут оказывать услуги прототипирования (первоначальная разработка технических моделей и макетов будущей продукции). Потенциальным резидентам «АБАТа» будет где развернуться: площадь земельного участка нового технопарка составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Еще одно его преимущество — обеспеченность коммунальной и транспортной инфраструктурой: расположен технопарк на Базовом проезде Чебоксар.
Другой технопарк, «Машзавод», прописавшийся рядом с одноименным предприятием, будет сориентирован на производства в области машиностроения и обработки металлов.
«Создание промышленных технопарков — перспективная задача региона. Это новые рабочие места и потенциальные инвесторы, — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов. — На реализацию проектов «АБАТ» и «Машзавод» запланированы субсидии из федерального бюджета — это порядка 500 миллионов рублей на 2 года, софинансирование из республиканского бюджета составит 5 миллионов рублей. Мы поддерживаем инвесторов, которые готовы создать площадки для реализации новых проектов».
В Минэкономразвития и Минпромэнерго Чувашии составлена дорожная карта создания частных технопарков. Не исключено, что в перспективе в республике появятся новые точки промышленного роста.

Кстати

По всей России в прошлом году было одобрено 9 заявок на создание технопарков, сообщают в Минэкономразвития республики. И две из них — из Чувашии.

Дмитрий Ковалев
Опубликовано: 27 января 2022 г.


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