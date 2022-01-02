Конкурс афиш фестиваля «Театральное Приволжье» продлен на три недели

На три недели продлен прием заявок на конкурс афиш и плакатов окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Теперь он завершится 15 февраля. Конкурс этот уже стал традицией — так же как и сам фестиваль, проводимый по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Как сообщают организаторы, конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников и на содействие в реализации их творческого потенциала. Участвовать в нем могут жители ПФО от 6 до 30 лет включительно. Специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется. Подробности — на сайте фестиваля «Театральное Приволжье».
Опубликовано: 26 января 2022 г.
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