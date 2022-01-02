Баскетболистка «ЧГУ-Атланта» Вероника Михалева сыграла на «Матче звезд АСБ»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в Перми прошел «Матч звезд АСБ», в котором приняла участие игрок команды «ЧГУ-Атланта» Вероника Михалева. Коллектив «Востока» с нашей баскетболисткой в составе в упорной борьбе сломил сопротивление «Запада»…
Для представительниц «ЧГУ-Атланты» уже не в новинку играть в «Матче звезд АСБ» — в прошлом сезоне такой чести была удостоена Валерия Баландина. В нынешнем году шоу-матч прошел во Дворце спорта «Молот» в Перми, где обычно свои встречи проводит команда мужской Единой лиги «Парма».
Конечно, накал борьбы в этом матче не поднимался до уровня «боевых» схваток. Зато любители баскетбола смогли оценить красивые броски сверху и точные дальние попадания. И «Восток», и «Запад» выступали в смешанных составах — на паркете сначала играли баскетболисты, а потом их сменяли представительницы прекрасного пола. Вероника Михалева очень достойно провела свой отрезок, набрав 8 очков за 10 минут, и стала самой результативной среди девушек в своей команде. В итоге коллектив «Востока» выиграл шоу-матч с космическим по баскетбольным меркам счетом 155:149.

Опубликовано: 24 января 2022 г.


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