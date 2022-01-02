Чебоксарские родители готовы платить больше за детские обеды

Может, теперь каша станет вкуснее?

Стоимость питания в детсадах и школах Чебоксар повысится в среднем на 20 рублей, сообщила пресс-служба администрации столицы республики. Вопрос о грядущем удорожании школьных завтраков и обедов обсуждался в понедельник на городской планерке.

Причина повышения стоимости питания — инфляция и рост цен на социально значимые продукты, объясняют в мэрии. В последний раз цены на «детский стол» в учебных учреждениях столицы Чувашии повышались в 2018 году, и сейчас они ниже, чем в других городах Приволжского федерального округа.

Начальник управления образования Елена Сахарова сообщила, что в опросе о необходимости повышения стоимости питания участвовали 30 тысяч родителей, и большинство из них готовы к этому для сохранения качественного и сбалансированного приема пищи. Однако, по словам многих мам и пап школьников, при анкетировании им не говорили, что опрос проводится с конкретной целью узнать, готовы ли они платить больше за обеды, это лишь один из вопросов. В целом же анкета была о том, довольны ли родители качеством питания в школе и что бы им хотелось изменить. К тому же анкетирование проводилось в ряде школ буквально на днях. Словом, родители и опомниться не успели, как вдруг их смутили таким скорым решением. Возможно, реакция была бы спокойнее, если бы с самого начала объяснили мамам и папам, почему поднимается эта тема, какой администрация видит выход…

Цифра Более 100 тыс. детей в образовательных учреждениях Чебоксар, по данным администрации города, питаются бесплатно, в том числе 7 тыс. детей льготной категории

В Инстаграме же управление образования опубликовало сообщение, в котором говорится, что это «родители вышли с инициативой о рассмотрении улучшения качества горячего питания путем повышения платы как вынужденной меры». Вот почему известие вызвало столько споров и негативных комментариев в соцсетях.

Между тем, по предварительным данным администрации города, с учетом повышения, при 12-часовом пребывании в детсаду ребенка в возрасте от 1 до 3 лет стоимость родительской платы увеличится со 114,9 до 138,1 рубля, а для ребенка от 3 до 7 лет — со 115 до 138,2 рубля в день.

Завтраки в младших классах будут стоить 25 рублей, обеды — 65 рублей. Ученики 5-11-х классов станут платить за завтраки 30 рублей, за обеды — 72 рубля. Отметим, у старшеклассников есть возможность покупать более дорогой и, по отзывам ребят, вкусный обед, который сейчас обходится едокам в 80 рублей, теперь его цена будет более 90 рублей. Таким образом, для начального звена питание в целом подорожает на 15 рублей, для средних и старших классов — на 17 рублей.

При этом дети из льготной категории, многодетных и малообеспеченных семей, будут по-прежнему питаться бесплатно, так же, как и ученики с 1-го по 4-й классы. На это предусмотрено финансирование более 300 млн рублей. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин уже поручил скорректировать бюджет на 2022-2023 годы с учетом повышения цен. «Качество питания в детских садах и школах хорошее, мы его держим на контроле, оно должно соответствовать всем нормативам», — сказал на совещании сити-менеджер.