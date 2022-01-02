Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов стартовала 20 января и продлится до 22 апреля. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования. Как сообщают в Минфине Чувашии, на занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Расскажут обо всем этом эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

«Важно, что подключиться к онлайн-урокам можно как группой, например, классом, так и индивидуально из дома», — говорит заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Юрий Голубых. Он также напоминает, что в 2021 году к вебинарам присоединились 164 учреждения образования Чувашии. В целом же в республике онлайн-уроки финансовой грамотности собрали в прошлом году более 21 тысячи просмотров.