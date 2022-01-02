Китайцы хотят построить молокозавод в Татарстане

Компания из Китая планирует вложить 12 млрд рублей в строительство молокозавода в Татарстане. Об этом пишет казанская деловая электронная газета «Бизнес Online».

Проект был озвучен замгендиректора АО «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства» Ван Гэ на итоговой коллегии агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. По его словам, завод будет производить только сухое молоко, годовой объем производства составит 19,2 тыс. тонн.

«Данный завод — часть проекта по созданию агропарка в ПФО в рамках межправительственного сотрудничества в формате «Волга — Янцзы», который включает в себя создание животноводческого комплекса, молокоперерабатывающего завода, мясоперерабатывающего предприятия и логистического центра», — рассказал Ван Гэ.

Татарстан был выбран Китаем для строительства предприятия из-за лидерства в производстве сырого молока. Сам же Китай заинтересован именно в сухом молоке, пишет издание.