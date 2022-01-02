Причиной массового заболевания в новочебоксарской школе №16 стал норовирус

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщила газета «Грани», ссылаясь на комментарий начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Новочебоксарске Алексея Васильева. Напомним, в начале прошлой недели школьники стали жаловаться на плохое самочувствие и боли в животе, за медпомощью обратились 54 ребенка.
Но пока назывались только предварительные диагнозы. В головном управлении Роспотребнадзора по Чувашии уведомили, что эпидемиологическое расследование продолжается, полную информацию ведомство планирует дать 24 января. Тогда, вероятно, и скажут, как именно подхватили заразу дети. Источником норовируса могли стать немытые овощи и фрукты, предметы обихода или немытые руки. По словам Алексея Васильева, школа № 16 и компания «Валдай», обеспечивающая питанием учеников, получили предписания по устранению выявленных нарушений. До 24 января дети продолжат учиться дистанционно.

Опубликовано: 20 января 2022 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг
В Федеральном центре эндопротезирования строится реабилитационное отделение
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.