Причиной массового заболевания в новочебоксарской школе №16 стал норовирус

Об этом сообщила газета «Грани», ссылаясь на комментарий начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Новочебоксарске Алексея Васильева. Напомним, в начале прошлой недели школьники стали жаловаться на плохое самочувствие и боли в животе, за медпомощью обратились 54 ребенка.

Но пока назывались только предварительные диагнозы. В головном управлении Роспотребнадзора по Чувашии уведомили, что эпидемиологическое расследование продолжается, полную информацию ведомство планирует дать 24 января. Тогда, вероятно, и скажут, как именно подхватили заразу дети. Источником норовируса могли стать немытые овощи и фрукты, предметы обихода или немытые руки. По словам Алексея Васильева, школа № 16 и компания «Валдай», обеспечивающая питанием учеников, получили предписания по устранению выявленных нарушений. До 24 января дети продолжат учиться дистанционно.