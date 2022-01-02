Добавь своего кандидата в список выдающихся земляков!

На портале «Открытый город» началось голосование, приуроченное к Году выдающихся земляков. Жители столицы Чувашии могут предложить своих кандидатов в список достойных чебоксарцев. Для этого надо определить сферу деятельности кандидата и коротко рассказать о его заслугах. Всего на портале представлено 12 направлений деятельности — такие как медицина, спорт, культура, бизнес и другие. Полученная в ходе голосования информация будет проанализирована, а о людях, набравших наибольшее число голосов, будет рассказано на портале «Открытый город» и на сайте землякичувашии.рф. Голосование продлится до 20 февраля. Успейте предложить своего кандидата.