QR-код расскажет, когда приедет автобус

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Если чебоксарцам понравится идея, на остановочных павильонах появятся вот такие плакаты с QR-кодами — путеводителями по городу. Фото cap.ru

На остановке «Площадь республики» в столице Чувашии появились QR-коды, которые помогут людям лучше ориентироваться в городе.
Как рассказали в администрации Чебоксар, при считывании их смартфоном можно увидеть, например, когда на остановку прибудет троллейбус или автобус, или узнать, как добраться на общественном транспорте до нужного вам места. Кроме того, необходимые сведения может сообщать голосовой информатор, в том числе и на английском языке. Таким образом, новшество дополнит возможности уже работающего сервиса «Умный транспорт» и поможет в том числе и людям с ограниченными возможностями при пользовании городскими маршрутами.
Полезен будет сервис и для гостей столицы. Правда, пока проект запущен в тестовом режиме. Решить, будет ли он дальше развиваться в Чебоксарах, предстоит жителям столицы: на портале «Открытый город» началось голосование.

Опубликовано: 21 июня 2021 г.


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