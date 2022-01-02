В Чувашии подготовят около 120 крещенских купелей

В праздник Крещения Господня существует традиция купания в проруби — иордани. В ночь с 18 на 19 января все желающие могут окунуться в ледяную воду. В столице республики уже готовятся к крещенским купаниям. Как и прежде одним из самых оживленных мест станет река Волга в районе Свято-Троицкого мужского монастыря.

Здесь оборудуют четыре проруби с деревянными бортами под водой, скамейки, мостики, урны, кабинки для переодевания, специальные места для обогрева.

Кроме этого еще одну купель в Московском районе планируется организовать в Заволжье — в поселке Сосновка. В Калининском районе крещенские купания пройдут на Казанской набережной и при храме Новомучеников и Исповедников Российских. А вот в Ленинском районе окунуться в воду можно будет по улицам Воеводы Буртаса и 2-я Коммунальная Слобода, возле Спасо-Преображенского женского монастыря.

В дни крещенских купаний у купелей будет организовано дежурство спасателей, полицейских, медицинских бригад. Кроме кабинок для переодевания МЧС предоставит палатки с обогревом. Также предусмотрена выездная торговля — горячий чай и выпечка. Праздничные купания пройдут с соблюдением требований эпидбезопасности.

В администрации Чебоксар просят горожан рассчитывать свои силы во время купания и учесть, что работу общественного транспорта 18 и 19 января не продлят — автобусы и троллейбусы будут ходить по графику буднего дня.

Для жителей Новочебоксарска планируется организовать одну купель — у собора Святого князя Владимира. Купели у подходного канала на Волге в этом году не будет.

Всего же в Чувашии в этом году откроют около 120 мест для купаний на Крещение.