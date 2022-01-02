В Сосновке откроется новое территориально обособленное подразделение МФЦ

Принимать первых заявителей центр начнет сразу после новогодних праздников. В отделение будет работать одно окно, и оно станет первым в своем роде в новой централизованной системе многофункциональных центров республики. Как сообщили Минэкономразвития республики, новое отделение не будет стандартным офисом МФЦ, но сможет обеспечить жителям Заволжья шаговую доступность в получении необходимых госуслуг. Надо отметить, что на начальном этапе в подразделении не будут предоставляться услуги Росреестра и не будет возможности оформить общегражданский и заграничный паспорта. Однако со временем перечень услуг будет расширяться.