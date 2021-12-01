«Чебоксарские ястребы» сыграли два матча на выезде с командой «Тамбов»

В первой игре турнира суперлиги-2 интрига сохранялась до последних секунд — никто не хотел уступать. Игрок «ястребов» Дмитрий Халдеев красивым точным броском за секунду до конца встречи перевел игру в дополнительное время, но в этой пятиминутке удача была на стороне хозяев — «Тамбов» победил со счетом 96:93.

Большую часть второго матча хозяева также владели инициативой, но решающего перевеса им заработать не удалось — «ястребы» цеплялись за любую возможность остаться в игре. А ближе к концу игры, в заключительной четверти, подопечные Алексея Миронова выдали решающий рывок, который помог чебоксарцам одержать победу с «зеркальным» счетом 76:67.