«Чебоксарские ястребы» сыграли два матча на выезде с командой «Тамбов»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В первой игре турнира суперлиги-2 интрига сохранялась до последних секунд — никто не хотел уступать. Игрок «ястребов» Дмитрий Халдеев красивым точным броском за секунду до конца встречи перевел игру в дополнительное время, но в этой пятиминутке удача была на стороне хозяев — «Тамбов» победил со счетом 96:93.
Большую часть второго матча хозяева также владели инициативой, но решающего перевеса им заработать не удалось — «ястребы» цеплялись за любую возможность остаться в игре. А ближе к концу игры, в заключительной четверти, подопечные Алексея Миронова выдали решающий рывок, который помог чебоксарцам одержать победу с «зеркальным» счетом 76:67.

Опубликовано: 22 декабря 2021 г.


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