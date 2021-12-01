В ЧувГУ каждый день посвящен науке

Ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров рассказывает о достижениях вуза в Год науки и технологий.

— Андрей Юрьевич, важная часть обучения в вузе — научно-исследовательская работа. В тематическом году акцент на науку увеличился?

— Каждый студент ЧувГУ приобретает опыт работы над проектами. У нас есть обучающий курс «Проектная деятельность», работает Студенческое научное общество, где обучают азам проектирования и исследований, создан Фонд поддержки молодежных стартапов — студенты разрабатывают проект, который можно будет реализовать в вузе и распространить дальше, сделать его коммерческим. Фонд выделяет гранты на реализацию, в этом году поддержку в 70 тысяч рублей получили 12 студенческих проектов, часть из них заявлена на федеральные конкурсы с большими грантами.

Студенческие конструкторские бюро, у нас их 13, разрабатывают прикладные решения для индустрии. Среди них тоже проводим конкурс грантов на суммы до 200 тысяч рублей. Наша задача научить студентов разрабатывать проекты, которые будут пригодны для использования в жизни. Один из примеров — команда «Радисты», она дважды становилась призером ежегодного всероссийского конкурса технических разработок в области кино и телевидения «Первый шаг». В этом году победу им принес прибор для мониторинга цифрового телевещания.

— Преподаватели тоже занимаются наукой. Их проекты масштабнее, расскажите о них.

— У нас работают талантливые наставники, которые и сами занимаются исследованиями и разработками. В 2021 году шесть проектов поддержал Российский научный фонд. Тематика проектов — от медицины и химии до истории, общая сумма поддержки составила более 10 миллионов рублей.

Вместе с ЗАО «Сеспель» и МГТУ имени Н.Э. Баумана запустили в этом году проект по разработке отечественного фронтального погрузчика с гибридным электродвигателем. Ученые выбирают технологические решения, разрабатывают конструкторскую документацию, изготавливают и испытывают опытные образцы техники. Для Института физики металлов Российской академии наук ученые ЧувГУ спроектировали, изготовили и установили уникальную установку для сварки трением с перемешиванием.

Летом презентовали беспилотный трактор — совместную разработку студентов и преподавателей. Ежегодно премии Президента РФ удостаиваются наши молодые доктора и кандидаты.

— Кроме поддержки педагогов важна среда — современные лаборатории, оборудование, кампус?

— Мы в вузе системно занимаемся обновлением и приборной базы, и учебного фонда. В 2021 году открыли первую в Поволжье учебную «Лабораторию цифрового электропривода» и «Лабораторию силовой преобразовательной техники». Оборудование в них действующее, на нем студенты получают практический опыт для работы на производстве, а не только теоретические знания. В учебном фонде крупное обновление — капитальный ремонт корпуса экономического факультета. Современную мебель и новое оборудование в аудиториях уже оценили студенты. Этот год запомнится еще и открытием после реконструкции общежития для студентов медицинского факультета, оно стало выше на этаж, комфортнее по условиям проживания. Летом капитально отремонтировали один из блоков на 250 мест общежития № 6 ЧувГУ. В декабре открыли новый бассейн «Университетский», он принимает и студентов, и всех желающих.

Нам важно, чтобы и учеба, и отдых студентов создавали среду для реализации различных идей. Если студент увлечен научным творчеством, изобретательством, в ЧувГУ он получит всестороннюю поддержку. Главное, чтобы всегда было желание развиваться самому и двигать науку вперед.

Пресс-служба ЧувГУ

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама