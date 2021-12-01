Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки

Как сообщается на сайте ведомства, данная мера нацелена на стимулирование развития строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности. Сейчас министерство разработало проект правительственного постановления, в рамках которого предусматривается совершенствование механизма предоставления сельской ипотеки.

«С целью стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов предлагается исключить направление по приобретению квартир в многоквартирных домах. Кроме того, предусматриваются механизмы стимулирования банков в работе по данному направлению. Планируется, что изменения будут утверждены в начале 2022 года», — сообщили в пресс-службе.