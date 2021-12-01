Все ингредиенты сухого корма — мясо и зерно — выращены в местных условиях, а рецептура (без консервантов) разработана совместно со специалистами Чувашского аграрного университета, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Как считают руководители предприятия, данный бизнес — одно из перспективных направлений в пищевой промышленности. В России он находится в зачаточном состоянии: на рынке пока преобладает дорогой импортный корм. Другая сторона вопроса — расширение глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, на что нацеливает руководство региона. Вкусовые качества кормов уже продегустировали питомцы одного из приютов для собак.
Сельхозпредприятие Ядринского района освоило производство кормов для собак
Все ингредиенты сухого корма — мясо и зерно — выращены в местных условиях, а рецептура (без консервантов) разработана совместно со специалистами Чувашского аграрного университета, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.