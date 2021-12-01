Сельхозпредприятие Ядринского района освоило производство кормов для собак

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все ингредиенты сухого корма — мясо и зерно — выращены в местных условиях, а рецептура (без консервантов) разработана совместно со специалистами Чувашского аграрного университета, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Как считают руководители предприятия, данный бизнес — одно из перспективных направлений в пищевой промышленности. В России он находится в зачаточном состоянии: на рынке пока преобладает дорогой импортный корм. Другая сторона вопроса — расширение глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, на что нацеливает руководство региона. Вкусовые качества кормов уже продегустировали питомцы одного из приютов для собак.

Опубликовано: 15 декабря 2021 г.


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