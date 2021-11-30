Телеканал «Союз» показывает Чувашию

Впервые богослужения, которые состоятся в Чебоксарах, во Введенском соборе, в прямом эфире смогут увидеть зрители в разных уголках земного шара. Трансляцию из главного храма Чувашии проведет телеканал «Союз»». Для этого из Екатеринбурга приезжает большая съемочная группа.

В этом году Чебоксарско-Чувашской епархии исполнилось 75 лет, а ее главному кафедральному Введенскому собору — 370 лет. Самый древний храм столицы республики построен в 1651 году на месте сгоревшего деревянного здания. Здесь хранится икона Божией Матери «Владимирская», которой архиепископ Гурий Казанский освятил строительство будущего города-крепости Чебоксары.

В начале декабря собор отмечает свой престольный праздник — Введения во храм Пресвятой Богородицы. Торжественное празднование начнется в пятницу, 3 декабря, в 16 часов. И в это время телеканал «Союз» будет показывать Всенощное бдение, а на следующий день — в субботу, 4 декабря, в 8 часов 30 минут — Божественную литургию. Оба богослужения возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

В эти же дни съемочная группа «Союза» будет снимать в Чебоксарах материал для программы «По святым местам». Автор программы Надежда Калинина и оператор Антон Решетов посетят старые церкви Воскресения Христова и Михаила Архангела, съемки состоятся также в Покровско-Татианинском соборе и храме Новомучеников и Исповедников Российских.

Главный православный канал России проявил большой интерес к святыням Чувашии. В августе его съемочная группа посетила в республике восемь храмов. В октябре и ноябре на телеканале «Союз» вышло восемь программ, посвященных истории и нынешнему дню чебоксарских Спасо-Преображенского, Свято-Троицкого, Цивильского монастырей. Свет увидели передачи, рассказывающие о Введенском и Владимирском соборах, храмах в селах Акулево и Кушниково. А вчера в эфир вышел выпуск об Александро-Невском мужском монастыре.

Зинаида Паршагина