Метеорит до Цивильска не долетел

17 и 18 ноября ученые Казанского федерального университета зафиксировали над столицей Татарстана падение четырех-пяти крупных метеоритов (болидов). Это произошло в период максимальной активности метеорного потока Леониды, сообщил научный сотрудник кафедры радиофизики Института физики вуза Дмитрий Коротышкин.

«Метеорный радар 17 ноября зафиксировал падение нескольких метеоритов: они летели друг за другом, и один из них был крупнее остальных. Всего в тот день было три-четыре метеорита, следы которых пересекаются. Назвать точное количество космических объектов получится только после обработки всех данных. Возможно, это были осколки одного метеорита, который развалился еще до вхождения в атмосферу Земли», — рассказал Коротышкин.

Ученый отметил, что самый крупный метеорит, падение которого наблюдали жители Татарстана и соседних республик 17 ноября в 19.38 по мск, не долетел до Земли. «Его радар «вел» до высоты 40 километров над поверхностью планеты, а дальше информация обрывается, что может свидетельствовать о том, что он прекратил свое существование. Судя по траектории, он должен был упасть в Чувашии, в районе города Цивильска. Думаю, что этого не произошло, и он просто сгорел в плотных слоях атмосферы. Взрыва, который обычно бывает при падении метеорита на Землю, зафиксировано не было», — пояснил Коротышкин.

По данным радара КФУ, на следующий день, 18 ноября, в 13.36 было зафиксировано падение еще одного метеорита, который оставил след в атмосфере длиной 50 километров.

Деловая электронная газета «Бизнес Online»