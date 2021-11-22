На заброшенных дачах селятся бомжи или ночуют бездомные собаки

Участок признали выморочным

Управление Росреестра по Чувашии подсказывает, как решить судьбу заброшенного дачного участка.

На протяжении многих лет решается вопрос по вовлечению в оборот заброшенных садовых участков. Например, в СНТ «Черемушки» Чебоксарского района из 634 земельных наделов реально используются порядка четырехсот. Остальные хозяйства давно пустуют и поросли бурьяном.

Бухгалтер садоводческого товарищества Анастасия Лимкина поведала сотрудникам управления: «Одни дачи заброшены, потому что неудобно расположены, выращивать урожай на склоне или на дне оврага проблематично. Другие находятся в запустении, поскольку владельцы давно умерли, а дети и внуки за все время ни разу не объявились и не интересовались наследством. Строения на таких участках ветшают, земля зарастает сорняками, семена от которых разлетаются по округе и наносят ущерб дачам по соседству. В некоторых селятся бомжи или бездомные собаки».

Но даже при такой плачевной ситуации СНТ не могут самостоятельно распоряжаться пустующими участками. Законодательство не позволяет общему собранию садоводов решать вопрос по изъятию и перераспределению «заброшек». Между тем сейчас существует механизм вовлечения неиспользуемых земельных участков в оборот. В частности, институт выморочного имущества. Если нет наследников или в предусмотренный законом 6-месячный срок никто с заявлением о принятии наследства к нотариусу не обратился, недвижимость умершего считается выморочным имуществом и переходит в порядке наследования в муниципальную собственность. Такая практика в Чувашии уже имеется.

К примеру, администрация Чебоксар обратилась с иском в суд о признании земельного участка в СНТ «Дружба» выморочным и признании на него права собственности за органом местного самоуправления. Суд детально изучил дело. Дача была предоставлена гражданину в 1995 году по госакту. В 2005 году он умер. За все это время в наследство никто не вступил. В местном Росреестре и налоговой службе сведения о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и уплаченном земельном налоге отсутствуют.

Исковые требования были удовлетворены, и право собственности на выморочное имущество было признано за муниципалитетом. После регистрации права в Едином госреестре недвижимости администрация будет вправе по ходатайству предоставить земельный участок другому члену садоводческого объединения.

Управление Росреестра по Чувашии, в полномочия которого входит наполнение реестра недвижимости актуальными и достоверными сведениями, призывает муниципалитеты активно включаться в работу по выявлению неиспользованных земельных участков в садоводческих товариществах и оформлению на них права собственности в порядке признания имущества выморочным. Тут оказать содействие могут председатели СНТ, предоставив информацию о заброшенных дачных хозяйствах.