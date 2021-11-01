В Чебоксарах состоялся пятый выпуск Школы межэтнической журналистики

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сертификаты об окончании обучения получили первокурсники отделения журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова.
На протяжении трех месяцев будущие журналисты знакомились с этнокультурным многообразием страны и республики. Учились, как грамотно освещать на страницах газет, телевидении и радио непростую тему межнациональных отношений. Занятия проходили по единой программе всероссийской Школы межэтнической журналистики — межрегионального наставнического проекта одноименной Гильдии и Федерального агентства по делам национальностей.
Студенты Чувашского госуниверситета изучали не только этику этножурналиста, посещали народные гуляния и национальные праздники, но и совершили увлекательные этноэкспедиции в Древний Болгар (Татарстан), в Козьмодемьянск, познакомились с деятельностью Дома дружбы народов Чувашии, участвовали в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»…
Об увиденном и услышанном «этностуденты» рассказали в 50 учебных работах: фото и видеорепортажах, новостных заметках и очерках на межэтническую тему.
С окончанием учебы в Школе межэтнической журналистики студентов поздравили заведующий кафедрой журналистики Анатолий Данилов, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Светлана Кузнецова, журналисты ведущих СМИ республики. 

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.


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