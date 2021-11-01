Большой вклад в энергетику республики

В «Советской Чувашии» от 26 октября с. г. была опубликована статья о видном государственном и партийном деятеле Чувашии Михаиле Васильевиче Зайцеве, которому исполнилось бы сто лет. Несколько лестных слов в публикации прозвучало и в мой адрес. Но я не об этом, а хотел бы внести несколько подробностей в перечисление заслуг этого действительно неординарного человека.

В должности Председателя Совета Министров Чувашской АССР Михаил Васильевич проработал 13 лет с 1962 года. 7 лет спустя меня назначили помощником заместителя предсовмина Петра Левина, с которым я проработал 23 года. Был начальником отдела, зам. управделами, а затем шесть лет — управляющим делами. Все работники правительства постоянно ощущали со стороны Михаила Васильевича чуткое внимание к нам, рядовым работникам аппарата, восхищались принятыми решениями.

А решения в то время правительству приходилось принимать поистине исторические для республики. Интенсивно развивались промышленность, сельское хозяйство, набирала мощные обороты электрификация. С пуском Чебоксарской ТЭЦ-1, вводом в строй высоковольтной линии Зеленодольск — Чебоксары — Тиньговатово, Казань — Чебоксары и подключением к единой энергетической системе Европейской части страны были созданы реальные условия для сплошной электрификации республики. Душой и организаторами этой работы были Семен Матвеевич Ислюков и Михаил Васильевич Зайцев. В результате такой ударной работы вся республика была электрифицирована к 1967 году — 50-летию Советской власти. Сбылась мечта нашего народа, о чем с вдохновением писал народный поэт Петр Хузангай в поэме «Летние сутки»:

Придавала мощь и силу

Нам надежда неспроста,

Ярким светом озарилась

Воплощенная мечта.

После этого раскрылись широкие возможности для быстрого развития всех отраслей народного хозяйства.

Однако нелегко приходилось нашим руководителям. Они часто ездили в Москву, ходили по разным московским кабинетам. После встречи у Председателя Совета Министров РСФСР Дмитрия Полянского в июле 1959 года было принято постановление Совета Министров РСФСР «О мерах помощи в дальнейшем развитии народного хозяйства и культуры Чувашской АССР». В нем было предусмотрено выделение капитальных вложений на строительство в республике десятков предприятий машиностроительной отрасли и строительной индустрии. В их числе — группа предприятий электротехнической промышленности в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, завод тракторных запасных частей, «Чувашкабель», «Химтекстильмаш», чулочно-трикотажная фабрика. Это был прорыв в развитии, который продолжался и в последующие годы. В 1960 году развернулось строительство химкомбината, на базе которого вырос новый город Новочебоксарск. Были решены многие вопросы для того, чтобы в Чувашии был построен завод промышленных тракторов, а также Чебоксарская ГЭС. Бурное развитие получило и сельское хозяйство.

Многие из перечисленных предприятий, к сожалению, в наше время работают уже не на прежнюю мощность, а иных и вовсе не стало. Но наш долг — помнить о тех, кто их создавал.

Петр Митрофанов, заслуженный работник промышленности Чувашии, почетный работник Министерства топлива и энергетики России