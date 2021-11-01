В 2022 году в Чувашии пройдет очередная государственная кадастровая оценка земель всех категорий

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По предварительным данным, оценке подлежат свыше 746 тысяч земельных участков. Ход подготовки к этой масштабной работе обсудили на днях на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова.
Специалисты бюджетного учреждения «Чуваштехинвентаризация» собрали и проанализировали информацию о рынке объектов недвижимости за три последних года.
«Учреждением осуществлен сбор рыночной информации о 59 тысячах объектах. Производится картографическая обработка информации в целях определения зон в соответствии с правилами зон застройки. Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий продолжается, планируем ее завершить до 31 декабря», — рассказал директор бюджетного учреждения «Чуваштехинвентаризация» Юрий Иванов.
В этом году в Чувашии проходила государственная кадастровая оценка 244 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения. Промежуточные отчеты были размещены на сайте «Чуваштехинвентаризации» и в базе данных Росреестра. Замечаний к результатам не поступало.
Один из ключевых показателей при подсчете — ценообразующий фактор. Специалисты замеряли расстояние от населенного пункта до Чебоксар, районного центра и до ближайшей дороги, наличие коммуникаций.
«Предыдущая оценка земель сельскохозяйственного назначения была проведена в 2015 году. Результаты крайне важны для дальнейшей работы. Объемы работы в этом году, как мы видим, были масштабными. Оценка проведена на должном уровне. Главное, что не поступало никаких замечаний», — отметил Дмитрий Краснов.
Впервые государственную кадастровую оценку земель в Чувашии начали делать в 2018 году. Раньше за это отвечали специальные организации, отобранные в ходе аукциона. Затем данные передавались в региональный филиал Росреестра, где производились расчеты стоимости новых появляющихся участков.

Дмитрий Ковалев
Опубликовано: 11 ноября 2021 г.


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