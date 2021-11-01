Чувашской письменности исполнилось 150 лет

15 ноября 1871 года Иван Яковлевич Яковлев представил на утверждение к печати букварь, который включал 47 букв чувашского алфавита. С этого момента начался отсчет новой письменности чувашей.

На этой неделе в Национальной библиотеке прошла Всечувашская акция «Ӑ — 150», посвященная 150-летию новой чувашской письменности. Проведена она при грантовой поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ, сообщают в Минкультуры республики. В этот день в библиотеке работали интерактивные площадки, для взрослых и детей были организованы конкурсы и мастер–классы. Все желающие могли узнать о чувашском леттеринге — искусстве рисования букв и надписей (рассказал об этом, кстати, автор выходящей в «СЧ» рубрики «Визуальная культура» Алексей Киров). А завершилась акция дискуссионным шоу «Чувашский вопрос» — преподаватели, ученые, работники культуры обсудили вопросы изучения и сохранения чувашского языка.

Важность этой темы не раз отмечал и Глава Чувашии Олег Николаев. «Знание родного языка имеет для народа глубинное и фундаментальное значение, — подчеркнул он. — Только родной язык может достать до глубины и запустить душевные струны каждого народа исходя из национального, культурного и генетического кода. Только на родном языке можно всецело понять каждого человека и почувствовать его особенность и культурные традиции. Несомненно, для того, чтобы язык жил и развивался, надо, чтобы он постоянно использовался. Для этого мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы».