«Ястребы» сыграют с «Новомосковском», а «Сокол» — с «Кристаллом» (Саратов)

Ждем баскетбол и хоккей!

После окончания нерабочих дней спортивные учреждения республики продолжили свою работу. Возвращается к болельщикам и профессиональный спорт — на этой неделе они смогут посмотреть игры баскетболистов «Чебоксарских ястребов» и хоккеистов «Сокола».

После выхода из вынужденного отпуска на аренах в Чебоксарах и Новочебоксарске наши команды сыграют важнейшие матчи. В Центре развития маунтинбайка «Чебоксарские ястребы» в рамках регулярного чемпионата «Суперлиги-2» 10 и 11 ноября померятся силами с командой «Новомосковск» (Тульская область). После поражения в Кубке России подопечные Алексея Миронова намерены показать хороший уровень баскетбола и выиграть обе встречи…

Будет на что посмотреть и любителям хоккея — новочебоксарский «Сокол» в рамках первенства НМХЛ 9 и 10 ноября примет у себя дома гостей из молодежной команды «Кристалл» (Саратов). А 13 и 14 ноября новочебоксарцы сыграют с пензенским «Дизелистом». Подо-печным Сергея Нуржанова нужно снова «вставать на победные рельсы» после неудачной выездной серии, в которой «Сокол» не выиграл ни одной встречи. В свою очередь, во взрослом хоккее клуб «Чебоксары» не сыграет на нынешней неделе, так как пропускает тур первенства ВХЛ.

Не только в родных стенах проведут игры команды из Чувашии. На этой неделе состоятся матчи женской «Суперлиги-2» — баскетболистки «ЧГУ» после удачного старта турнира попробуют продолжить победную серию в Оренбургской области. Подопечные Никиты Иванова 11 и 12 ноября в гостях сыграют с командой «Надежда-2».

КСТАТИ

Болельщики Чувашии смогут посетить домашние матчи своих любимых команд только при соблюдении масочного режима и с наличием QR-кода вакцинированного или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часов.