Сначала посиделки, затем пожар

В деревянном одноэтажном жилом доме в селе Алманчиково Батыревского района произошел пожар, унесший жизни четырех человек.

Беда случилась в ночь на 30 октября. В ходе пожара полностью сгорело жилое здание и надворные постройки. Огнеборцам удалось защитить от огня соседние хозяйства, для ликвидации возгорания задействовали пять единиц пожарной техники и 20 человек, в том числе бойцов трех местных добровольных пожарных команд из сел Алманчиково, Татарские Сугуты и деревни Кзыл-Чишма.

После того, как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела 55-летнего хозяина жилища и трех его знакомых — 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и еще одной 49-летней односельчанки. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Проводится доследственная проверка. Также проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Есть у трагедии и небольшая предыстория. По словам главы Алманчиковского сельского поселения Владимира Киргизова, хозяин дома, в котором возник пожар, накануне приехал из Москвы, где был на заработках, и по случаю приезда пригласил к себе односельчан. По всей видимости, встреча не обошлась без употребления спиртных напитков.