В Батырево прошел четвертый традиционный фестиваль рыбной ловли памяти Валерия Ялукова

В турнире «Карп-фишинг» участвовали 11 команд, в том числе 3 команды из Ульяновска и Ульяновской области. Рыбаками выловлено более 181 кг карпа. В результате упорной борьбы первое место завоевала команда из Чебоксар «Алекс-карп» в составе отца и сына Плотниковых, «доставших» 49 кг рыбы. На втором месте — команда «Сим-карп» из Ульяновска, третье досталось команде «Лео-карп» из Канаша. Приза за самую большую рыбу удостоилась команда «Шумерля-карп» — вес ее добычи составил 11,3 кг, сообщает пресс-служба Батыревской райадминистрации.