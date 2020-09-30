В Батыревском районе прошли осенние бега рысистых лошадей

Зрелищным и азартным получился прошедший в минувшую субботу День здоровья и спорта. Однако центром притяжения жителей района на этот раз стал не ФСК «Паттар», а ипподром поляны «Солнечная».

Два десятка наездников из Чувашии, Татарстана и Ульяновской области собрались на осенние бега рысистых лошадей.

Открытые соревнования организовали «ДЮСШ-ФСК «Паттар» и федерация конного спорта Батыревского района в честь уважаемого жителя района, ветерана сельхозпроизводства и конного спорта Николая Кошкина, которому на днях исполнилось 80 лет. И дабы доказать своим односельчанам, что возраст скачкам не помеха, Николай Петрович забрался в свою «качалку» — специальный двухколесный экипаж, взял в руки поводья, и, ловко управляя резвым рысаком, открыл первый заезд среди ветеранов в возрасте от 60 лет и старше.

А всего в программе турнира было 9 основных заездов, а также утешительный — для участников, выбывших из борьбы за призовое место, и финальный.

Победителем турнира стал рысак Кофеин, управляемый наездником Альбертом Хамбиковым из села Шыгырдан Батыревского района. За хозяевами соревнований — и 3 место. «Серебро» завоевала команда Шемуршинского района.

СПРАВКА «СЧ» Николай Кошкин — уроженец деревни Старое Ахпердино Батыревского района, обладатель почетной грамоты Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР, знака «Ударник XI пятилетки», серебряной и бронзовой медалей ВДНХ. С малых лет любит лошадей. Известный наездник: на его счету немало побед в соревнованиях различного уровня. Конным спортом занимается и его сын Леонид, который не раз побеждал в турнирах на Ульяновском и Казанском ипподромах, на республиканских и межрегиональных состязаниях.

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Конные бега — одно из любимых спортивных состязаний в Батыревском районе.