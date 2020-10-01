В Батыревском районе благоустроили сквер и возвели новую спортплощадку

И все благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который в свою очередь является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщает Минстрой Чувашии, на благоустройство обоих общественных пространств направлено 7,7 млн рублей.

Жители Сугут признаются, что сквер по улице Советской преобразился и стал местом притяжения как пожилых, так и молодежи. По ровным дорожкам ребятишки катаются на самокатах и велосипедах, бабушки отдыхают на удобных скамейках, а мамы с колясками облюбовали уютные беседки. В любое время дня на этом пятачке многолюдно: рядом расположены школа, садик, больница и магазины, есть неподалеку и памятное место — монумент павшим в годы Великой Отечественной войны. Так обновленный центр села объединил людей разных поколений. «Теперь у нас не хуже, чем в городе, и даже лучше», — признаются ветераны, прогуливаясь по скверу.

А скоро, обещает администрация района, он станет востребованным еще и любителями спорта, ведь к зиме тут планируют открыть хоккейную площадку на выигранный грант фонда Тимченко. Бортовые панели уже установлены.

И стар и млад смогут заниматься спортом и укреплять свое здоровье и на новой спортплощадке рядом с физкультурно-спортивным комплексом «Паттар» в Батыреве. Здесь также на днях перерезали красную ленточку.

Фото cap.ru

Обновленный сквер в Сугутах стал излюбленным местом отдыха сельчан.

МЕЖДУ ТЕМ

Как большого праздника ждут жители Нижнего Турмышева Шаймурзинского сельского поселения открытия обновленного пешеходного мостика по улице Овражной. Ремонт ведется в рамках реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий: укрепляются берега оврага, меняется деревянный настил, сооружаются новые перила. Активно участвуют в благоустройстве и сами жители района. Так в деревне Шаймурзино в рамках программы инициативного бюджетирования ремонтируется переезд через овраг по улице Чапаева. На ремонт сельчане собрали 75 тыс. рублей.

Фото cap.ru

Старый мост в Нижнем Турмышеве давно пришел в негодность.