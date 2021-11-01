В Волгоградской области погибли двое рабочих из Чувашии

В поселке Котлубань Городищенского района расследуют гибель трех строителей. Двое из них уроженцы нашей республики, еще один — житель Иркутской области. Ранее эти люди приехали в Волгоградскую область на заработки — они строили промышленный цех. 31 октября в частном доме, который арендовали вахтовики, сотрудник фирмы нашел их тела. По предварительным данным областного управления СКР, мужчины отравились угарным газом. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, газовое оборудование в арендованном доме было неисправным, а вентиляция смонтирована с нарушениями техники безопасности.
Опубликовано: 2 ноября 2021 г.
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Хроника ЧП
Пожары
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