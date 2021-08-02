С Днем знаний!

Дорогие друзья, школьники и студенты, родители, бабушки и дедушки, воспитатели и педагоги!

Сегодня мы отмечаем, пожалуй, один из главных праздников в году — День знаний!

Более 200 тысяч наших детей и внуков — учащихся и студентов — сядут за парты. А для 16 тысяч мальчишек и девчонок 1 сентября станет особенным днем — для них прозвенит первый звонок в школе, 11 тысяч молодых людей начнут всерьез осваивать выбранную ими профессию, которая определит их успешное будущее на годы вперед! Для кого-то новый учебный год станет осознанным шагом в мир большой науки. Но в любом случае для каждого из вас это время открытий, приобретения новых знаний, компетенций и опыта, знакомств, полезного общения со сверстниками и педагогами.

Не сомневаюсь, в ближайший год среди вас появятся и свои «звездочки», которые прославят родную Чувашию на всю страну или мир в самых разных областях и сферах — в обучении, в исследовательской или общественной деятельности, в искусстве или спорте. В этом мы вас будем только поддерживать и поощрять, оказывать всю зависящую от нас помощь и содействие.

Неоднократно говорил и повторю еще раз. Образование было и остается одним из главных приоритетов, его по праву можно считать отраслью, напрямую влияющей на экономическое, технологическое и инновационное развитие Чувашской Республики. Мы поставили амбициозную задачу — модернизировать наши образовательные организации, создать в них особую экосистему всестороннего развития каждого обучающегося, обеспечить их современными технологиями и оборудованием. И неважно, идет ли речь о городской или сельской школе. В любой из них образование должно быть одинаково доступным и качественным.

Уже сегодня у нас есть 82 сельские школы, где открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Они оснащены квадрокоптерами, 3D-принтерами, интерактивными комплексами и другим высокотехнологичным оборудованием. В этом году будет открыт еще 61 такой центр, а в ближайшие два года — 128.

Сегодняшние школьники, учащиеся и студенты, завтра именно вы поведете республику вперед, будете создавать комфортные условия для жизни и работы ваших будущих детей и внуков.

Поздравляю всех вас с Днем знаний! Желаю уверенно шагать по сложной, местами тернистой, но увлекательной дороге знаний, непременно отличных оценок, интересной и насыщенной событиями жизни! Воспитателям, педагогам — вдохновения, плодотворной работы, новых профессиональных находок и свершений, а родителям, бабушкам и дедушкам — терпения и мудрости!

Глава Чувашии Олег Николаев

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

депутаты Государственной Думы РФ:

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, ветераны педагогического труда!

Уважаемые родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября несет в себе огромное чувство радости, молодости, новизны и остается на всю жизнь в сердце каждого человека. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. Сегодня создаются условия, чтобы научить ребят творчески мыслить, раскрывать свои таланты, реализовать их, чувствовать ответственность за судьбу своей Родины и уметь созидать. Это большая работа для всех: учителей и родителей, школы, самих ребят, власти и общества. Мы убеждены в ее успехе!

Выражаем особую признательность ветеранам-педагогам и наставникам, нашим дорогим учителям и преподавателям средних и высших учебных заведений — за энтузиазм и подвижничество, за неустанный труд и верность благородной профессии. Ваша непростая работа требует огромного терпения и внимания к детям. От души желаем вам профессиональных успехов! А всем школьникам и студентам — уверенности, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в учебном году!

В добрый путь! С началом нового учебного года!

АЛЬБИНА ЕГОРОВА,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

Уважаемые школьники, студенты, родители и педагоги, ветераны системы образования!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с началом нового учебного года — с Днем знаний!

Благополучие общества во многом зависит от положения дел в сфере образования. Поэтому развитие системы просвещения — один из важнейших приоритетов государственной политики. В Чувашии создаются все условия для всестороннего развития, профессионального самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, их адаптации к жизни в обществе, воспитания гражданственности и патриотизма. У нас строятся новые школы и детские сады, модернизируются существующие образовательные учреждения, улучшается их материально-техническая база, повышаются стандарты безопасной образовательной среды, развивается сфера дополнительного образования.

Педагогические кадры республики непрерывно совершенствуют свое мастерство, внедряют новейшие методы обучения, бережно сохраняя при этом опыт и традиции своих предшественников.

Успех педагога — в успехах его воспитанников. Имена школьников и студентов из Чувашии все чаще звучат в числе победителей всероссийских и республиканских конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей, спортивных соревнований. Выпускники вузов — молодые профессионалы — успешно работают в разных отраслях экономики и социально-культурной сфере. Уважаемые педагоги, от души благодарю вас за непростой созидательный труд, ответственность и преданность профессии.

За победами детей — не только собственное усердие и каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за поддержку и участие.

Для первоклассников и первокурсников этот день особенно волнующий. Желаю вам ярких открытий, интересных встреч и, конечно, отличной учебы!

Пусть учебный год принесет всем много светлых и счастливых дней, станет временем значимых свершений и добрых дел. Желаю успешного творческого поиска, доброго здоровья и благополучия!