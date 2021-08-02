В Чувашии объявлен набор в мобилизационный армейский резерв — БАРС

Тем, кто вступит в его ряды, предстоит участвовать в мероприятиях по боевой, мобилизационной или оперативной подготовке. Подробнее о том, какие возможности проект открывает сегодня для мужчин республики, рассказал «СЧ» военный комиссар Чувашии полковник Бахтиер Холиков.

Он напомнил, что проект «БАРС» (расшифровка названия — боевой армейский резерв страны) был запущен Указом Президента России «О создании мобилизационного резерва Вооруженных сил Российской Федерации» и касается, прежде всего, тех, кто стоит на воинском учете, в запасе, и имеет военную учетную специальность. Работа по формированию резерва возложена на военкоматы.

По мнению Бахтиера Холикова, участие в проекте — это возможность для граждан республики получить новые знания и навыки, приобрести хорошую физическую форму, показать свои умения и принести пользу Родине. Понятно, что в ряды резервистов приходят не только отслужившие недавно срочную службу ребята, но и уже взрослые семейные мужчины, пенсионеры Минобороны или силовых структур, состоящие на воинском учете, а потому для участников проекта предусмотрено денежное довольствие.

Так, сумма ежемесячной выплаты гражданам из числа офицерского состава составляет от 4 тыс. рублей до 5 тысяч, добровольцы из числа прапорщиков, сержантов и солдат запаса получат от 2 тыс. до 3,5 тысячи. Сумма значительно возрастет, если они будут участвовать в военных сборах: в трехдневных тренировках — в зависимости от указанной категории и занимаемой военной должности до 10 тысяч рублей, в месячных сборах — до 75 тысяч рублей.

Чтобы стать участником проекта «БАРС», нужно обратиться в свой военкомат и заключить контракт на три года. При этом гражданину не нужно жертвовать своей основной работой, за ним предусмотрено сохранение рабочего места и зарплаты. А предприятию положена компенсация расходов на выплату среднего заработка.

Однако не всякого обывателя примут в ряды БАРСа, предупредил Бахтиер Холиков. Кандидат должен проживать в России, быть несудимым, здоровым и не иметь склонности к употреблению спиртных напитков и наркотиков. Также есть требования по возрасту в зависимости от воинского звания: скажем, для солдат и прапорщиков — до 42 лет, майоров, подполковников, капитанов 2 и 3-го ранга — до 52 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — до 57 лет.