В школах и детских садах Чувашии может появиться меню с учетом детей, нуждающихся в специальном питании

Минпросвещения России поддержало предложение уполномоченного при российском президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой о ведении федерального учёта детей, нуждающихся в специальном питании. Детский омбудсмен считает, что пока вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях либо решают в индивидуальном порядке, либо не решают вовсе.

«Только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома», — подчёркивает Анна Кузнецова.

Как пояснила главный внештатный врач-педиатр Чувашии Эльвира Павлова, среди школьников и воспитанников садов республики также есть такие, кому необходимо специализированное питание, те, кому приходится выбирать обеды без глютена или других продуктов.

При этом в республике постепенно меняется подход к питанию как дошкольников, так и учащихся школ. По данным Минобразования Чувашии в 2020 году на организацию качественного горячего питания учащихся школ региона было направлено более 240 млн рублей. В 2021 году сумма увеличена — она составляет около 600 млн рублей.

«С 1 сентября все дети из многодетных малоимущих семей будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами! А таких ребят у нас почти 12 тысяч. Для организации качественного питания в школах была проделана большая работа. Чувашия стала одним из немногих регионов в стране, где во всех школах и детских садах установлено новое оборудование в пищеблоках. Сначала бесплатными завтраками и обедами обеспечили всех малышей с 1 по 4 классы. Теперь в соответствии с Указом Главы ЧР ребята из многодетных малоимущих семей с 5 по 11 классы тоже будут питаться бесплатно!», —отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтины Федоровой в регионе много работают над тем, чтобы меню в образовательных организациях было сбалансированным и разнообразным.

«Уверена, что после того, как на проблему организации питания детей с пищевыми особенностями, обратила внимание детский омбудсмен России, работа в данном направлении перейдет на новый уровень», — считает Алевтина Федорова.

Отсутствие единой системы учета нуждающихся в лечебно-профилактическом питании было выявлено в ходе мониторинга, инициированного детским омбудсменом с ноября 2019 года по март 2020 года. Всего было проверено 43 349 школьных и дошкольных организаций в 80 регионах.

По словам Анны Кузнецовой, такой учет детей, «необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом». Она напомнила, что обеспечить полноценный охват обучающихся горячим и здоровым питанием ранее поручил президент России Владимир Владимирович Путин.