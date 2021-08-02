Вакцинация студентов — личное решение каждого из них

До конца летних каникул в вузах осталось совсем немного времени, и многие студенты уже беспокоятся — как начнется новый учебный год? Что их ждет: снова «дистанционка» или пары в аудиториях, да и пустят ли на лекции студентов, если они не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции? Тревожатся и родители первокурсников, и свежеиспеченные студенты первых курсов.

Ситуацию прояснил ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. Он рассказал о том, что состоялся круглый стол в режиме видеоконференции, в котором приняли участие руководители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ректоры ведущих вузов нашей страны. На этом совещании было принято консолидированное решение о том, что учебный год в вузах страны начнется 1 сентября в штатном режиме. Меры, которые необходимо принимать по охране здоровья студентов, преподавателей и сотрудников университета, будут определяться с учетом санэпидобстановки в каждом конкретном регионе. Он особо подчеркнул, что вакцинация студентов будет проводиться только на добровольной основе. Но для тех, кто решил ее пройти, в университете будут созданы все необходимые условия.

«Могу сказать родителям и студентам, что те планы, которые вы строили на начало учебного года, остаются в силе. Вакцинация будет проводиться у нас в добровольном порядке. Мы создадим все условия для того, чтобы ребята, которые к нам приедут и поступят на первый курс, и студенты старших курсов получили эту возможность непосредственно в вузе», — уточнил Андрей Александров.

Наталья Арефьева