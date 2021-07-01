В Чувашии по-новому «зазвучат» музыкальные школы

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 1 имени С.М. Максимова по программе Минпромторга России кроме шести пианино марки «Соната» поступили два набора духовых инструментов, в одном из них — флейты, кларнеты, саксофоны, гобой и фагот, а в другом — трубы, теноры, баритоны, туба, волторны и тромбоны. «Поступления такого количества инструментов наша школа не видела никогда», — благодарны преподаватели за подарки. Фото ЧДМШ № 1

Следом за пианино пришли флейты и тромбоны…

В новом учебном году ребят, занимающихся музыкой, а также тех, кто еще только планирует постигать ее азы, ждет приятный сюрприз. Девять музыкальных школ и школ искусств республики безвозмездно получили новые фортепиано, барабаны, ксилофоны и другие музыкальные инструменты.
Как рассказала «СЧ» руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, это стало возможным благодаря совместной программе Минпромторга России и Минкульуры страны по развитию отечественного производства музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств. Реализуется она с 2017 года. За это время в учреждения допобразования республики поступило 32 пианино марки «Николай Рубинштейн» на общую сумму более 11 млн рублей. А в этом году наряду с фортепиано были приобретены также духовые и ударные музыкальные инструменты на общую сумму свыше 10 млн рублей. Получили их школы искусств Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Канаша и Козловки. А в 2024 году поставки планируют продолжить.

Цифры
На сумму более 10 млн рублей в этом году для музыкальных школ и школ искусств Чувашии приобретены:
21 фортепиано,
7 наборов барабанов,
7 ксилофонов,
а также наборы медных и деревянных духовых инструментов.

«Все это позволит преподавать на более высоком уровне музыкальные дисциплины в наших школах искусств, да и детям будет приятнее учиться играть на новых качественных музыкальных инструментах», — уверена Светлана Каликова. По словам министра, преподаватели очень рады оснащению музыкальных классов, и особенно новеньким фортепиано — ведь ребят, желающих научиться играть на клавишном инструменте, как правило, набирается немало.
Многое делается сегодня для модернизации детских музыкальных школ и школ искусств и по линии национального проекта «Культура»: ремонтируются здания, закупаются оборудование и учебные материалы. На эти цели за последние два года в общей сложности было выделено около 60 млн рублей федеральных средств, еще четыре миллиона предусмотрено нынче на проектирование капитального ремонта учреждений допобразования в Аликово и Батырево. Свою лепту в общее дело вносит и республика: в прошлом году 26 детским школам искусств на капитальный ремонт было выделено более 117 млн рублей…
«Думаю, дети с большим удовольствием будут заниматься музыкой в обновленных классах и с новыми инструментами, — поделилась мнением Светлана Анатольевна. — А главное — повысится качество подготовки ребят, которые продолжат обучение в чебоксарском музучилище, в институте культуры и искусств или на профильных факультетах вузов, ну а потом, вполне вероятно, пополнят именитые музыкальные коллективы республики».

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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