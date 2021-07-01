Виртуальных продавцов запрещенных веществ заблокировали

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Чувашии во время мониторинга интернет-ресурсов обнаружили сайты, на которых чебоксарцам предлагалось дистанционно купить «снюсы», которые в большом количестве содержат никотин. Причем ознакомиться с содержанием этих страниц мог любой пользователь, даже подросток, поскольку для входа не требовалось каких-либо регистраций и паролей, а также сведений для подтверждения возраста. Специалисты управления подали иск в суд о признании информации, размещенной на указанных интернет-страницах, запрещенной к распространению на территории России. Напомним, по закону торговля (в том числе и дистанционная) никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья, запрещена. Суд удовлетворил иск. По требованию Роскомнадзора сайты заблокированы.