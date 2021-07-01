Школы и детсады сдают экзамен перед началом учебного года

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии стартовала проверка состояния школ, детских садов и других образовательных учреждений. Заниматься их оценкой и осмотром будут специальные комиссии, в которые входят сотрудники управлений образования городов и районов, представители Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии и МВД. Всего им предстоит обойти свыше 800 объектов.
Как сообщили в Минобразования республики, в этом году на подготовку образовательных учреждений Чувашии направлено более 2 миллиардов рублей. На эти средства проводился ремонт 42 школ, имеющих износ 50 проц. и выше, 28 детских садов и двух загородных лагерей.

Опубликовано: 29 июля 2021 г.


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