Правила охраны труда написаны кровью…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В октябре прошлого года на территории Шумерлинского лесничества произошел несчастный случай.

55-летний рабочий лесоперерабатывающего предприятия, находясь в лесничестве, выполняя работу по подаче бревен с эстакады на пилораму и их распилу, упал на эстакаду и был зажат бревном. В результате его здоровью был причинен тяжкий вред. Несчастный случай на производстве произошел по причине нарушения заместителем генерального директора лесоперерабатывающего предприятия правил охраны труда, пришло к выводу Следственное управление СКР по Чувашии. В частности, он допустил производство работ по размещению, сортировке и переработке бревен без подготовки и применения технологической документации, предусматривающей порядок складирования материалов, а также допустил потерпевшего к работе без проведения первичного инструктажа, стажировки, обучения правилам охраны труда с проверкой знаний рабочего.

Поскольку замдиректора ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, вину признал и возместил потерпевшему причиненный вред, уголовное дело в отношении него судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Опубликовано: 19 июля 2021 г.


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