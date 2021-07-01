Правила охраны труда написаны кровью…

В октябре прошлого года на территории Шумерлинского лесничества произошел несчастный случай.

55-летний рабочий лесоперерабатывающего предприятия, находясь в лесничестве, выполняя работу по подаче бревен с эстакады на пилораму и их распилу, упал на эстакаду и был зажат бревном. В результате его здоровью был причинен тяжкий вред. Несчастный случай на производстве произошел по причине нарушения заместителем генерального директора лесоперерабатывающего предприятия правил охраны труда, пришло к выводу Следственное управление СКР по Чувашии. В частности, он допустил производство работ по размещению, сортировке и переработке бревен без подготовки и применения технологической документации, предусматривающей порядок складирования материалов, а также допустил потерпевшего к работе без проведения первичного инструктажа, стажировки, обучения правилам охраны труда с проверкой знаний рабочего.

Поскольку замдиректора ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, вину признал и возместил потерпевшему причиненный вред, уголовное дело в отношении него судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 тысяч рублей.