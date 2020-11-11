Последствия разлива гидрохлорида устранены

Вчера недалеко от деревни Нижний Магазь на выезде из Новочебоксарска автомобилисты заметили на проезжей части странные клубы пара с едким запахом и сообщили об этом в службу спасения, сообщает ГКЧС Чувашии. Глава республики Олег Николаев поручил организовать работу по выяснению причины происшествия и ликвидации последствий.

На месте спасатели выяснили, что произошел разлив гидрохлорида. Сотрудники ГИБДД организовали безопасное движение автотранспорта с перекрытием аварийных участков. В результате пожарные обработали проезжую часть и территорию, прилегающую к местам разлива. Движение на перекрытых участках уже восстановлено, подозреваемый в разливе гидрохлорида задержан.