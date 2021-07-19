Исчезают старые улицы

Фото Василия Евдокимова, город Чебоксары, 26 марта 1978 года.

«Вся низменная часть города, включая Красную площадь, должна очиститься от всех строений. Здесь будет образован большой Чебоксарский залив, далеко уходящий вглубь города» — так, еще в феврале 1958 года, газета «Советская Чувашия» впервые упомянула о грядущих переменах.

Далее, рассказывая о генеральном плане развития города, составленном с учетом строительства Чебоксарской ГЭС, газета сообщала: «В заливе будут построены пассажирский порт и грузовые причалы, несколько пристаней для катеров и речных трамваев. Берега набережной будут укреплены большими железобетонными плитами, вдоль асфальтированной набережной будут курсировать комфортабельные автобусы и троллейбусы…» И действительно в течение следующих двадцати лет в «низменной части города» не строилось никаких новых зданий, а с 1975 года начали постепенно исчезать целые улицы.

Вот довольно-таки грустная картинка начала весны 1978 года. Улицы Горького уже нет — ее останки находятся под слоем песка за «железобетонными плитами» причальной стенки слева. Там, где идет женщина с ребенком, еще года два назад проходила улица Набережная — справа экскаватор убирает остатки домов, стоящих раньше именно на этой улице. Улицы Кадыкова и Гоголя, а также улицы Октябрьская, Карла Либкнехта и Луговая, сохранились к этому времени только частично. Видны на фотографии и три церкви. Ближняя к нам, Крестовоздвиженская — ей осталось «жизни» два с половиной года, далее Успенская — через четыре года она останется без первого этажа, а вот Введенский собор вдали — это, пожалуй, единственный храм в городе, которого перемены не затронут.

За год до этого, в августе 1977-го, газета сообщила, что «…в связи с началом работ по инженерной защите берега р. Волги пляж для купания на правой стороне реки Волги закрыт. В целях безопасности купание, причаливание лодок, проход людей в зоне производства категорически воспрещается». В общем, стройка продолжилась уже по всему берегу.

Грандиозная, но, тем не менее, стройка и, если поглядеть на берег Волги с восточного косогора, то зрелище было куда как неприглядное. На переднем плане мы видим остатки домов по Кувшинскому переулку, далее строящаяся причальная стенка, а от нее до западного косогора постепенно исчезают старейшие городские улицы, которые до революции носили названия: Воздвиженская (Кадыкова), Свиной переулок (Гоголя), Большая Успенская (Октябрьская), Успенский переулок (Карла Либкнехта) и Лесовская (Луговая). А вот улицы старого города на западном косогоре, начиная от художественного училища и выше, остались еще нетронутыми. Ну, почти нетронутыми, и посмотреть с этой точки было на что. Правда, в конце 1970-х забирались сюда редкие фотографы. Среди них был и Василий Леонтьевич Евдокимов, который стоит на фоне всего этого, пусть неприглядного, но исторического пейзажа. Уже исторического, несмотря на то, что прошло всего лишь сорок с небольшим лет. Сейчас здесь высятся жилые комплексы «Альбатрос» и «Волга», которые перекрыли весь вид на город с этой точки.

И еще раз вернемся в август 1977 года — тогда газета, запретив купание в городской черте, скромно добавила, что «…пляж работает на левом берегу реки». Но песок с пляжа, который был «на косе», уже перекачивался в основание нынешней Московской набережной, остров напротив города также был наполовину «съеден» земснарядами — нетронутым оставался только песчаный берег от пристани «Торф» до пристани «Сосновка». Вот там-то с тех времен и находится левобережный пляж.