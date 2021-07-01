«iВолга» пройдет в онлайн-формате

Популярный форум ПФО, каждый год собирающий активную молодежь, запланирован на 20-24 августа. Но, как сообщили в Минобразования Чувашии, в связи с пандемией коронавируса нынче форум решили провести в дистанционном формате. Чтобы стать участником онлайн-форума, нужно зарегистрироваться на ivolgaforum.ru и в АИС «Молодежь России» с 12 по 27 июля. А тем, кто уже завершил регистрацию на «iВолгу», необходимо проверить информацию в личном кабинете и при необходимости выбрать новую смену. Кстати, на молодежном форуме «МолГород» в июне молодые ребята демонстрировали проекты, которые будут представлены на «iВолге», — о самых интересных изобретениях «СЧ» рассказывала.