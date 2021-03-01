В «копилке» Чувашии — наибольшее количество побед на фестивале «Театральное Приволжье»

27 марта, в Международный день театра, в прямом эфире были подведены итоги Окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Путем голосования были определены победители и призеры по номинациям.

В результате в «копилке» Чувашской Республики наибольшее количество побед – в номинациях «молодёжный театр», ««лучшая актриса в молодежном спектакле», «лучший актер в молодежном спектакле», «лучшая режиссерская работа в молодежном спектакле», «лучшая актриса в детском спектакле», а также 3-е место в номинации «детский театр».

«Благодаря своему таланту и высочайшему мастерству участники из Чувашии достигли больших результатов на Окружном фестивале «Театральное Приволжье. От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов в творческой жизни, пусть она будет еще более богатой и насыщенной!» – отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

Отметим, что в нынешнем фестивале от Чувашской Республики на региональном этапе принял участие 141 человек из 18 театральных коллективов.

Торжественное награждение победителей состоится в Ижевске.